Cesta básica da Grande Fortaleza apresenta a maior queda do Brasil; veja

O tomate se destacou com a maior deflação dentre os 12 alimentos analisados. O valor da hortifrúti em agosto foi 43,11% menor do que em julho

No mês de agosto, a cesta básica em Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) teve deflação de 6,94%. O índice foi o menor do Brasil para o período, ou seja, a cesta básica da RMF foi a que mais diminuiu de preço dentre as 17 capitais analisadas.

Isso porque, do conjunto dos 12 produtos pesquisados, oito apresentaram baixa de preços. Assim o trabalhador fortalezense teve de desembolsar R$ 630,48 para comprar tudo. No mês de julho o valor era de R$ 677,53.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na análise do custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social (7,5%), o contribuinte teve de comprometer 48,27% do seu salário para comprar os alimentos básicos para uma pessoa adulta.