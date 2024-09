Smartphones são os produtos mais vendidos no comércio eletrônico para o Ceará

Smartphone é o produto mais consumido pelo e-commerce no Brasil Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os smartphones, ou telefones inteligentes, foram são os produtos mais vendidos no comércio eletrônico (e-commerce) para os cearenses. É o que apontam os novos dados do Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), divulgados na terça-feira, 3, em Brasília, durante a III Reunião da Câmara de Comércio e Serviços Conectados ao Varejo (FMCS). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O levantamento ainda mostrou que o comércio eletrônico no Brasil movimentou R$ 196,1 bilhões em 2023, numa alta de 4% ante 2022, quando tinha alcançado R$ 187,89 bilhões.

Contabilizando desde 2016, o e-commerce brasileiro mais que quintuplicou. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC, Uallace Moreira, destacou que São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais concentram quase 60% do comércio eletrônico. "Isso mostra que nós temos um trabalho muito árduo a fazer, que é o processo de inclusão digital e de distribuição de renda”, frisou.

Os produtos mais vendidos no comércio eletrônico

Nacionalmente, com base em dados extraídos de notas fiscais eletrônicas, fornecidos pela Receita Federal, os smartphones também são o produto mais vendido no comércio eletrônico nacional em 2023 (R$ 10,3 bilhões) e são seguidos de Livros, brochuras e impressos semelhantes (R$ 6,4 bilhões)

Televisão (R$ 5,3 bilhões)

Refrigeradores e congeladores (R$ 5 bilhões)

Tablets (R$ 4,4 bilhões

Complementos alimentares (R$ 3,7 bilhões) Apesar de estar à frente na preferência, o valor com a venda de celulares inteligentes caiu 43% ante 2021, quando o item registrou R$ 18,1 bilhões em vendas, o maior montante da série histórica do observatório, que tem dados a partir de 2016.

Já na comparação com 2022, quando as vendas somaram R$ 16,9 bilhões, a queda em 2023 foi de 39%. Em outros estados que não o Ceará, a lista de produtos mais vendidos varia: Calçados lideram em Minas Gerais

Aparelhos de ar-condicionado no Espírito Santo

Refrigeradores e congeladores em Santa Catarina e Paraíba

Automóveis em Goiás

Livro no Distrito Federal E-commerce nas regiões brasileiras Outro ponto que os dados do Observatório destrincham é que o Sudeste domina o cenário do e-commerce, concentrando a maior parte das vendas online (73,5%), em seguida vem:

Sul (15,2%)

Nordeste (7%)

Centro-Oeste (3%)

Norte (1,3%) E na avaliação de onde a compra foi feita, a ordem da preferência fica com Sudeste (55,6%)

Sul (16,8%)

Nordeste (15,8%)

Centro-Oeste (8,3%)

Norte (3,3%) Adesão de pequenos negócios no comércio online O MDIC e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) desenvolvem o projeto E-commerce.BR para aumentar a adesão de pequenos negócios ao comércio online. Com previsão de lançamento neste semestre, a iniciativa busca melhorar o desempenho financeiro por meio de soluções inovadoras, sobretudo em regiões onde o comércio eletrônico ainda está tímido.

Em termos de fluxo de comércio eletrônico, as transações interestaduais são maiores (62%) do que as que ocorreram dentro do próprio estado (38%). Sobre o Observatório do Comércio Eletrônico Nacional, ele foi lançado em 2023, e tem no dashboard a primeira ferramenta pública a agregar números oficiais do comércio eletrônico no País. Compila dados de vendas de empresas para consumidores pessoa física e permite leitura dos produtos comercializados, com abrangência das operações realizadas em território nacional.