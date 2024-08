Lula diz que inclusão do gás de cozinha na cesta básica vai custar R$ 13 bi e critica mercado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que a inclusão do botijão de GLP, o gás de cozinha, na cesta básica irá custar R$ 13 bilhões do Orçamento da União. Ao comentar sobre o valor, Lula voltou a criticar o mercado financeiro, ao falar que o sistema reage mal aos anúncios de investimentos voltados para a população mais carente.

De acordo com o presidente, a inclusão do gás de cozinha na cesta básica só irá começar em 2025, por conta do Orçamento.

"Ontem, me disseram que o mercado está nervoso, o dólar aumentou, o programa vai custar R$ 13 bilhões no final de 2026. E é engraçado porque toda vez que a gente faz coisa para os pobres, o mercado fica nervoso", disse Lula, em evento de anúncio de investimentos do governo federal à Paraíba nesta sexta-feira, 30.