Servidores acusados de agendar serviços de saúde em perfil falso são alvo de operação no Ceará

Uma operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na manhã desta quinta-feira, 29, para cumprir nove mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva contra servidores e profissionais terceirizados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O grupo é investigado por agendar procedimentos cirúrgicos, consultas, exames e outros procedimentos clínicos a partir de perfis falsos. Três suspeitos foram capturados e um quarto, um homem de 40 anos que é candidato a vereador de Fortaleza, está foragido por envolvimento no esquema criminoso.

Os três presos foram uma mulher de 52 anos, detida no bairro João XXIII, um homem, de 55 anos, capturado no bairro Montese, e um outro homem, de 41 anos, que é conselheiro tutelar. De acordo com a Polícia, ele foi detido no bairro Parquelândia.

