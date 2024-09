Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do ALEGRAI - Seminário Espírita

O Seminário Espírita será online e totalmente gratuito e as inscrições seguem até o dia 20 de novembro. O evento contará com momentos de palestras e atrações musicais

O ALEGRAI - Seminário Espírita está com inscrições abertas para sua 4ª edição, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2024. Com o tema "Ética e Moral Espírita - como alcançar os céus, vivendo na Terra", o evento será totalmente online e visa oferecer um espaço para reflexão e aprendizado sobre os princípios morais do Espiritismo.

As inscrições, que acontecem até o segundo dia do evento, são gratuitas e podem ser feitas por meio do link. Ao final do Seminário, todos os inscritos receberão um e-book com artigos sobre o tema.

O evento será transmitido pelo canal do YouTube do ALEGRAI. A organização é do Grupo de Apoio à Divulgação Espírita (Gade), com o apoio da Federação Espírita do Estado do Ceará (FEEC).