Futura Trends discute os desafios da Inteligência Artificial

O evento - projeto do O POVO - traz como tema central a humanidade sob os desafios da Inteligência Artificial a partir de palestrantes renomados no assunto

No encontro híbrido, com público presencial e remoto, os impactos da Inteligência Artificial na vida das pessoas, dos negócios, dos países, das cidades, da educação e da medicina serão abordados. Será uma tarde inteira de conhecimento, dirigido a gestores e líderes com os mais relevantes palestrantes e pensadores da atualidade.

O evento traz a Fortaleza nomes reconhecidos especialistas em tecnologia, neurociência e psicologia cognitiva. De um lado, a robotização e redes neurais; de outro, os impactos sobre o trabalho, os negócios, a educação e a governança; o controle legal dos Estados e dos governos. E, no centro de tudo: a ética na ciência do conhecimento digital.

Uma discussão urgente sobre os desafios e as oportunidades da adoção das ferramentas de inteligência artificial. Assim é o Futura Trends, evento do O POVO, que, em 2023, tem como tema central “A evolução e os limites éticos da inteligência artificial: Nós x Eles”. Será realizado na próxima sexta-feira, dia 29, a partir das 13 horas, no Teatro RioMar Fortaleza.

O público-alvo do evento é formado por empresários, executivos, gestores públicos, estudiosos e demais interessados nos temas expostos. Ainda há vagas. As inscrições podem ser feitas AQUI

“Esse tema foi pensado a partir das questões ligadas aos riscos que os avanços da tecnologia em IA estavam chegando pelo uso de algoritmos para autoconhecimento, para grandes desafios da robotização e agora da imitação do homem. A IA não é uma inovação da tecnologia recente, em torno de 20 anos, mas o lugar ao qual ela chegou é precisamente um grande debate da atualidade”, avalia Nazareno Albuquerque, comentarista econômico do O POVO e coordenador-geral do Futura Trends.

Nazareno chama atenção para os recursos que serão apresentados durante o Futura Trends, principalmente uma mentoria sobre o ChatGPT, liderada por André Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do O POVO. Serão apresentados os recursos e a praticidade do chat, como explica Nazareno: “Durante todo o Futura Trend, as pessoas vão poder interagir pelo celular com o ChatGPT. E no fim, o Chat vai compactar todos os temas e colocar em dez pontos aquilo que foi tratado do primeiro ao último painel”.

Além do formato híbrido no dia 29 de setembro, o participante terá acesso à gravação das palestras por 30 dias no O POVO+.



SERVIÇO

Futura Trends 2023