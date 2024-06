Inteligência artificial pode agravar desigualdade de renda entre países, diz publicação do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que o avanço da inteligência artificial pode agravar as desigualdades de renda no mundo. Muitos países em desenvolvimento enfrentam deficiência de infraestrutura e falta de mão de obra qualificada, necessários para o aproveitamento dos benefícios da tecnologia, afirmou o vice-chefe da divisão de política estrutural e climática do Departamento de Pesquisa do FMI, Giovanni Melina, em publicação no blog da instituição.

A expectativa é de que a IA promova uma remodelação da economia global, de acordo com Melina. O recurso poderá pôr em risco 33% dos empregos nos mercados desenvolvidos, 24% nos emergentes e 18% nos de baixa renda, conforme a análise. "Mas, pelo lado positivo, também traz um enorme potencial para aumentar a produtividade dos empregos existentes para os quais a IA pode ser uma ferramenta complementar e criar novos empregos e até novas indústrias", pondera.

O Brasil aparece em estágio intermediário no índice de preparação para a IA, uma métrica que busca medir a capacidade de cada nação de absorver os impactos da tecnologia.