Fortaleza ocupa 1º lugar em empreendedorismo no Brasil, em ranking

Cidade fica no 1º lugar em empreendedorismo pelo segundo ano consecutivo Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza é, pelo segundo ano consecutivo, líder em empreendedorismo no Brasil. A Cidade se destacou também com a 16ª posição no ranking geral, a 4ª no eixo de tecnologia e inovação e a 8ª no de mobilidade. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações são do Ranking Connected Smart Cities (CSC) 2024 que foi divulgado durante evento em São Paulo na terça-feira, 3. Na ocasião, a Capital também conquistou o nível prata de boas práticas de cidades inteligentes com o Selo CSC.

O secretário também destaca as leis de incentivos fiscais da Cidade, reforçando que ajudam a atrair grandes empreendimentos para Fortaleza. O gestor municipal comenta sobre o esforço em levar projetos como o Meu Bairro Empreendedor, que possui o intuito de desenvolver a economia local, por meio da criação do Centro de Referência do Empreendedor (CRE) e da implantação da Rua do Comércio. Connected Smart Cities e Mobility A 10ª edição da Connected Smart Cities e Mobility teve 11 eixos temáticos, destes Fortaleza ficou entre as 10 primeiras posições em três, empreendedorismo (1ª), tecnologia e inovação (4ª) e mobilidade (8ª).