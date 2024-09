Curso gratuito da Solar Coca-Cola está com 5 mil vagas abertas no Ceará

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

O foco é em jovens de 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos, que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio

O Curso Coletivo Online está com mais de 5 mil vagas abertas no Ceará e é oferecido gratuitamente pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com a Solar Coca-Cola.

É voltado para jovens de 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos, que concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O foco é em mercado de trabalho, com orientação em busca por emprego. Há dicas sobre como elaborar currículo, comportar-se em entrevista e organização e planejamento financeiro.