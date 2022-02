Solar Coca-Cola conclui incorporação do Grupo Simões e assume controle em 15 estados

A empresa Solar, segunda maior fabricante e engarrafadora do Sistema Coca-Cola no Brasil, concluiu o processo de incorporação das operações do Grupo Simões, conforme informe da empresa repassado com exclusividade ao O POVO. Com a integração das operações, a cearense assume o controle de mercado de bebidas não alcoólicas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, se consolidando como a 13º maior empresa do sistema global de fabricantes da Coca-Cola.

O acordo de fusão das operações havia sido divulgado pelas empresas em comunicado ao mercado ainda em julho de 2021. Com a conclusão do processo, a empresa cearense passa a gerenciar 13 fábricas, 44 centros de distribuição, com 15 mil funcionários e atendendo cerca de 400 mil pontos de venda. O faturamento bruto combinado das empresas atingiu o patamar de R$ 9,8 bilhões em 2021.

Em entrevista exclusiva ao O POVO, André Salles, diretor geral da Solar, destaca que o processo de integração dos pontos de venda, clientes e funcionários será o pilar central dos investimentos da empresa em 2022. O controle da empresa será compartilhado entre as famílias atuais controladoras de Solar e do Grupo Simões e a The Coca-Cola Company continuará a ter participação relevante na companhia.

"É um passo importantíssimo para o nosso modelo de negócio, é algo muito especial e histórico para o mercado de bebidas no Brasil. Essa cobertura de distribuição de produtos é inigualável, não tem outra empresa de bem consumo, com semelhante distribuição e capilaridade", afirma André.

Ele destaca ainda que uma das estratégias a serem adotadas será a consolidação e expansão do marketshare das regiões interioranas na região amazônica e no sertão nordestino. "O interior é um foco importantíssimo, é uma área que queremos desenvolver cada vez mais e que a gente segue investindo nos nossos pontos de venda nos mais de 2.500 municípios do Norte e Nordeste onde atuamos."

A empresa atua ainda no estado do Mato Grosso e em parte de Goiás. A conquista de mercado em outras regiões do Brasil, porém, deverá ser um plano para os próximos anos. "Estamos focados em consolidar nossa cultura, integrar os funcionários. Queremos garantir uma incorporação e alinhamento suave e garantir o mercado que já temos", justifica André.

Não há previsão inicial de abertura de novas vagas de trabalho ou unidades de fabricação por parte da Solar. A empresa cearense justifica que para atual demanda, a infraestrutura logística combinada com "a excelência das unidades do Grupo Simões", bem como nossos colaboradores são suficientes para abastecer o marketshare das duas regiões do País.

Ainda assim, André reforça: "Mas estamos totalmente preparados para qualquer necessidade de expansão, a depender do movimento feito pelo mercado". Com relação a presença no Ceará, o executivo reforça a região como estratégica e pontua que os investimentos no Estado continuarão: "Seguiremos investindo no Estado, na modernização da planta, e investindo muito também nos clientes cearenses".

