Ceará tem sétimo mês seguido de saldo positivo no mercado de trabalho

A marca atingida em julho, na prática, representa uma redução do ritmo de contratações, mas mantém o saldo positivo no ano. Confira a geração de vagas em 2024 abaixo.

Desde dezembro do ano passado, quando 4.098 empregos com carteira assinada foram extintos, o Ceará não deixa de ampliar o mercado de trabalho.

O estado do Ceará registrou 3.488 novos postos de trabalho formal gerados em julho de 2024 e emplacou o sétimo mês consecutivo de geração de emprego, segundo indicam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) .

A indústria foi a maior responsável pela criação de vagas de emprego formal no Ceará, com um saldo positivo de 1.893 postos em julho.

No ano, os dados do Caged indicam um saldo positivo de 34.988 postos de trabalho criadas a partir das 359.472 admissões e das 324.484 desligamentos. O estoque de emprego no Estado gira em torno dos 1,3 milhão.

Em seguida vieram os negócios ligados ao comércio, com a geração de 1.303. Apenas o setor de serviços perdeu vagas em julho no Ceará. Confira a lista:

Saldo de emprego por atividade econômica no Ceará

Indústria: 1.893



Comércio: 1.303



Agropecuária: 519



Construção: 295



Não identificado: -2



Serviços: -520

País gera 188 mil postos

No Brasil, a geração de novos empregos de carteira assinada chegou ao marca de 188.021 em julho, a partir de 2.187.633 admissões e 1.999.612 demissões no período.

A região Sudeste foi a maior responsável pelo saldo nacional, com 82.549 novos postos no sétimo mês do ano. O Nordeste ficou na segunda posição, com 39.341. Veja a lista por região.