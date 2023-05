Veja como elaborar o seu currículo e conquiste a vaga desejada

Um currículo bem elaborado é um diferencial que poderá estimular o entrevistador a convidá-lo a participar de um processo seletivo. Por isso, veja informações que não podem ficar de fora de um bom currículo!

1. Dados pessoais

Essas informações são colocadas no início do currículo e facilitam a identificação do candidato. É desnecessário colocar número de documentos ou referências pessoais, exceto quando for algo solicitado pela empresa.

2. E-mail profissional

Utilize uma conta profissional. Nunca use e-mails com apelidos, diminutivos ou nomes engraçados.

3. Como explicar os objetivos?

Indique apenas uma área de interesse. Caso queira se candidatar a oportunidades de campos diferentes, é recomendável ter um currículo para cada situação.

4. Como colocar as qualificações?

Destaque as quatro principais qualificações (no máximo) adquiridas em experiências de trabalho formais e informais.

5. Formação acadêmica

Ordene de sua última graduação para a primeira, obedecendo a sequência:

Curso;

Instituição de ensino;

Ano de conclusão ou ano de início e término.

Coloque nível técnico ou ensino médio apenas quando for relacionado à formação atual ou área de interesse.