SOP discute plano de ação para intervenções no Anel Viário de Fortaleza

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) iniciou uma série de tratativas para o planejamento de desvios e bloqueios temporários para o andamento dos trabalhos relacionados à retomada da obra do Anel Viário de Fortaleza, assinada pelo governador Elmano de Freitas, no dia 23 de agosto.

A série é em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) e com o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano Rodoviário Estadual (BPRE).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A intenção é elaborar um plano de ação relacionado às intervenções que serão necessárias na região, visando definir os desvios do trânsito em trechos específicos, a sinalização necessária, o policiamento e melhoria do fluxo de veículos durante a execução da obra.