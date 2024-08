Governo estuda instalar passarelas na rodovia 4º Anel Viário; entenda

O assunto é uma reclamação dos moradores da região Crédito: FCO FONTENELE

O titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP), Valdeci Rebouças, afirmou ao O POVO nesta sexta-feira, 23, que a implementação de passarelas na Rodovia 4º Anel Viário estão sendo estudadas pelo Governo do Ceará. A afirmação foi dada durante o evento de retomada das obras da rodovia, que preveem um investimento de R$ 100 milhões para a conclusão. No entanto, a ideia não está prevista para esse primeiro aporte. O assunto é uma reclamação dos moradores da região. Por exemplo, Delbos Andrade, trabalha com reciclagem e precisa se locomover com a bicicleta, porém, a travessia na rodovia é difícil. Por isso, reforça a necessidade da passarela, para dar mais segurança.

"Não tem como a gente passar aqui. É complicado. Já presenciei vários acidentes aqui com vítimas fatais, seja ciclista ou pedestre. A passarela ajudaria muito." Proximidade com a comunidade Assim, Valdeci Rebouças, explicou que estão negociando para construir um processo financeiro e elaborar o projeto. Também destacou que uma das exigências que fez para a empresa foi da equipe contratada ser da comunidade no entorno, além de estabelecer uma relação próxima. "A empresa deve procurar as associações que atuam na área, tanto associações empresariais quanto comunitárias, e ouvir as questões levantadas por elas. Isso facilita o processo de execução da obra."

Ele assinou a ordem de serviço para a obra na manhã desta sexta-feira, 23, como O POVO adiantou em primeira mão após entrevista exclusiva. O investimento total será de R$ 100 milhões, sendo que cerca de R$ 180 milhões já foram gastos desde o início. Ao todo, é esperado que sejam gerados 300 empregos diretos. "Trabalhamos com um cenário de 12 a 15 meses para a obra ser toda concluída. Estamos felizes de poder, enfim, concluir e entregar o Anel Viário da Região Metropolitana", afirmou.