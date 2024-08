Desemprego cai com melhora no mercado de trabalho do Ceará, avalia Ipece

Os dados são do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) no segundo trimestre de 2024

A taxa de desemprego do Ceará caiu 1,1 ponto percentual no segundo trimestre deste ano, para 7,5%, tanto em comparação a igual trimestre de 2023 quanto ao trimestre imediatamente anterior.

Os dados são da 28ª edição do Termômetro do Mercado de Trabalho, elaborado pela Diretoria de Estudos Econômicos (Diec) do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para o analista de políticas públicas e autor do trabalho, Daniel Suliano, os impactos no desemprego são reflexos de uma melhora dinâmica no mercado de trabalho do Ceará.