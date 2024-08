Não há meta de emprego ou desemprego, meta é de inflação, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta quinta-feira que não tem meta de emprego ou desemprego no Brasil, e que a meta do BC se refere à inflação. Segundo Galípolo, existe uma visão tanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quanto do presidente do BC, Roberto Campos Neto, de uma coordenação entre política monetária e fiscal, que buscava a possibilidade de algum tipo de sincronia diferente do que foi visto "por vários anos" no Brasil, afirmando que antes a política monetária atuava de maneira compensatória à fiscal.

"Algum tipo de sincronia em que pudesse ter algum tipo de trajetória bem organizada sobre o tema fiscal, que provocaria melhora nas expectativas, uma redução da taxa longa e inflação corrente se comportando bem, e assim poderia ter ciclo de flexibilização monetária. Esse é arranjo mais desejável do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista de política monetária, nossa meta é inflação", acrescentou Galípolo.

O diretor do BC mencionou ainda que o BC tem o instrumento e vai usá-lo para perseguir a meta, "com mais custo ou menos custo".