Ceará tem menor taxa de desemprego para um 2º trimestre em 12 anos

Dados do último trimestre, calculados pelo IBGE, indicam que a taxa de desocupação recuou de 8,6% para 7,5% no Estado

O recuo foi observado no Estado e em mais 14 unidades do País no segundo trimestre de 2024, segundo informou hoje, 15, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O indicador demonstrou desempenho mediano quando comparado a outros estados brasileiros, uma vez que o IBGE aponta as maiores taxas em Pernambuco (11,5%), Bahia (11,1%) e Distrito Federal (9,7%), e as menores, de Santa Catarina (3,2%), Mato Grosso (3,3%) e Rondônia (3,3%).

No Ceará, o recuo foi de 8,6% para 7,5% no período analisado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua Trimestral.

Para o secretário do Trabalho, os números respondem aos estímulos das políticas públicas efetuadas no País e a projeção para o término de 2024 é de melhores indicadores, segundo ele.

Já o rendimento médio real habitual do trabalhador no Ceará é de R$ 2.164 para o período de abril a junho de 2024, o que representou um aumento de 7,2% em relação ao trimestre anterior.

O desafio, completou, é preparar a mão de obra local para as vagas projetadas para todos esses segmentos, com destaque para as geradas a partir dos investimentos em transição energética no Estado.

“A medida que diminui a taxa de desocupação e aumenta o nível da população ocupada, naturalmente, a gente passa a ter um aumento da massa de rendimento e, consequentemente, do rendimento médio. Mas os empregos relacionados à transição energética, à tecnologia da informação, que são melhores remunerados, impactam no rendimento médio, e isso tem acontecido aqui”, apontou o secretário.

A melhora, no entanto, não é identificada no mercado formal de trabalho, o que sugere a ocupação dessas pessoas no mercado informal.

Perguntado sobre como superar a informalidade, Vladyson Viana afirmou que a estratégia do Estado do Ceará consiste em investir no empreendedorismo com auxílio do microcrédito orientado.

“Os microempreendedores individuais já representam em torno de 70% dos CNPJs ativos no Estado, então, esse é o caminho que temos de seguir através de políticas de crédito, como o CearáCredi. É fortalecer essa atividade empreendedora e estimular a formalização”, disse.

No entanto, ele aponta como essencial para efetivar esse movimento de formalização a necessidade de informar a população sobre as vantagens do emprego de carteira assinada, assim como as garantias de manutenção de benefícios sociais, como o Bolsa Família.

“Precisamos informar melhor a população de que não se perde o benefício ao se formalizar ou virar microempreendedor individual. Antes, isso acontecia automaticamente, é verdade. Mas, agora, só quando a renda per capita familiar ultrapassar a marca de R$ 4 mil a 4,5 mil”, explicou.

Estabilidade

Os demais indicadores apontaram estabilidade entre os dois primeiros trimestres do ano, segundo indica a Superintendência do IBGE no Ceará. Confira as observações:

A taxa composta de subutilização (23,4%) ficou estável -0,1 p.p. frente ao trimestre móvel encerrado em março (23,5%) e estatisticamente estável -1,2 p.p. ante o trimestre encerrado em junho de 2023 (24,6%). A população subutilizada (1,0 milhão de pessoas) ficou estável 0,4% neste 2º trimestre, assim como no mesmo período de 2023.

A população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas (292 mil) manteve-se, estatisticamente, estável para ambos os períodos analisados. A população fora da força de trabalho (3,7 milhões), da mesma forma, ficou estável estatisticamente.

A população desalentada (266 mil) não variou significativamente ante o trimestre móvel anterior e recuou 14,2% (menos 44 mil pessoas) no ano. O percentual de desalentados na força de trabalho ou desalentada (6,4%) não teve variação significativa no trimestre e recuou 1,0 p.p. no ano.

O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos) foi a 906 mil, mantendo-se estável no trimestre e, também, em relação ao trimestre anterior. Já o número de empregados sem carteira no setor privado, estimados em 750 mil pessoas, não apresentou variação estatisticamente significativa em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e, também, em relação ao trimestre anterior.

O número de trabalhadores por conta própria (1,0 milhão de pessoas) ficou estável em ambas as comparações, assim como o número de empregadores (107 mil de pessoas). O número de trabalhadores domésticos (220 mil de pessoas) também apontou estabilidade estatística nos períodos comparativos.

O número de empregados no setor público (539 mil) mostrou-se estável, estatisticamente, no trimestre anterior e no mesmo trimestre do ano passado.



