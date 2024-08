Indústria de embalagens investe R$ 180 mi em nova unidade no Ceará

A fábrica de Maranguape faz parte do Complexo Nordeste, que engloba as instalações em Pacajus e um Centro de Soluções de Embalagens

A Smurfit Westrock, companhia fornecedora de soluções e serviços de embalagens sustentáveis, inaugurou uma nova fábrica em Maranguape, cidade localizada a 27 km de Fortaleza, com investimento de US$ 33 milhões, ou seja, cerca de R$ 184 milhões (cotação do dia 23 de agosto).

A fábrica faz parte do Complexo Nordeste, que engloba as instalações em Pacajus, distante 52,4 km de Fortaleza, e um Centro de Soluções de Embalagens de 450 metros quadrados, também em Maranguape. A inauguração ocorreu na quarta-feira, 21.

A Cidade é a primeira do Brasil cuja fábrica abriga também o Centro de Soluções de Embalagens, que, de acordo com Manuel Alcalá, presidente da Smurfit Westrock do País, é um moderno e integrado centro de inovação equipado com as ferramentas de inovação exclusivas da empresa.