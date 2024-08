Ceará deve se tornar o segundo estado mais populoso do Nordeste em 2059, projeta IBGE

O Ceará deve passar Pernambuco e se tornar o segundo estado mais populoso do Nordeste em 2059. É o que apontam as primeiras Projeções de População do IBGE com dados do Censo Demográfico 2022, divulgadas nesta quinta-feira, 22.

Neste ano, a estimativa é que o Estado tenha 9.233.656 habitantes. O crescimento populacional vai desacelerar até atingir, em 2042, seu valor máximo: 9.582.905 habitantes. A partir desse momento, a população começa a cair.

Em Pernambuco, a queda começa em 2038. A inversão ocorre em 2059, quando Ceará terá 9.242.377 e Pernambuco, 9.237.027. A partir deste ano, a população do Ceará deve diminuir, até chegar aos 8.661.295 habitantes em 2070.