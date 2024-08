Del Paseo atualiza identidade visual em meio a investimento milionário

“O objetivo de um trabalho como esse é mostrar para as pessoas que uma marca forte como a do Del está sempre em movimento, atenta às mudanças de comportamento, de mercado e ao futuro. A nova marca traz um olhar mais fresco e contemporâneo para este lugar de moda, design, arte, gastronomia e encontros”, afirma o superintendente do shopping, Eizon Said .

Desenvolvida pelo escritório cearense Abracadabra, a nova marca quer ficar ainda mais perto dos diferentes públicos com os quais o Del Paseo se relaciona no dia a dia.

Nova marca, o mesmo carinho. Com esta mensagem, aos 23 anos, Shopping Del Paseo divulga a atualização da identidade visual de sua marca, que mantém no redesenho minimalista a inspiração espanhola da versão que deu origem ao shopping. O traço, a forma e o movimento da logo, característicos do visual do Del, continuam referenciando o trabalho surrealista do artista visual espanhol Joan Miró.

A mudança já começa a ser percebida no mall – do letreiro na fachada à sinalização interna, além dos canais de comunicação. O valor investido no rebranding é de R$ 500 mil. Se o valor for somado aos aportes relativos à modernização de estruturas, como elevadores e praça de alimentação, os investimentos superam a marca de R$ 3 milhões.

“Queremos destacar que o shopping, que está há muitos anos presente no dia a dia do cearense, se modernizou e investiu em uma nova marca. A identidade visual foi atualizada para que o Del Paseo fique ainda mais perto dos diferentes públicos com os quais se relaciona, acompanhando os avanços em novas operações e mais programações, como os eventos infantis do AnimaDel e as noites de happy hour com os Sons do Del”, informa o Eizon Said.



Serviço

Shopping Del Paseo

Localização: Av. Santos Dumont, 3131 – Aldeota, Fortaleza

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h