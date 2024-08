Curso de Redes de Computadores da UniAteneu conquista nota máxima no MEC

A graduação tecnológica em Redes de Computadores é ofertada nas modalidades de ensino presencial e a distância (EaD), com uma estrutura de ponta e um ensino de excelência com docentes com vivência acadêmica e atuação no mundo do trabalho

Nos dias atuais, o mercado profissional da Tecnologia absorve cada vez mais profissionais antenados com as recentes práticas e recursos que surgem a todo momento em cada profissão do ramo tecnológico. Para que os alunos obtenham uma formação alinhada com as necessidades do contexto de cada atuação, o Centro Universitário Ateneu disponibiliza uma estrutura de qualidade e um ensino de excelência com professores especializados em cada área que abrange os cursos. É o caso da graduação em Redes de Computadores, que conquistou conceito máximo na avaliação de reconhecimento realizada pelo Ministério da Educação (MEC) na modalidade EaD.

O Curso de Redes de Computadores tem como diferenciais a prática de Robótica e Internet das Coisas (IoT), onde os alunos desenvolvem as suas habilidades e Robótica e IoT em laboratório especializado, preparando-se para os desafios do mundo profissional. Eles também têm a oportunidade de participar de projetos práticos de pesquisa e desenvolvimento, para aplicar os seus conhecimentos em soluções inovadoras para desafios reais. Além disto, podem publicar artigos na revista científica “EaD em Debate: uma visão integrada entre TIC, IA e Educação”, que contribui para o avanço do conhecimento em Redes de Computadores e outras áreas.

Para impulsionar a formação dos alunos, eles podem participar de feiras, eventos e congressos nacionais e internacionais do campo da Tecnologia, o que contribui para que estejam sempre atualizados e conectados com o mercado. O Curso de Redes de Computadores dispõe ainda de uma parceria com a Cisco Academy, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, permitindo assim que os discentes ampliem as suas oportunidades de emprego e reconhecimento profissional. Um dos recursos utilizados ao longo da graduação é o uso de impressora 3D, proporcionando experiências práticas e inovadoras na criação de protótipos e projetos.