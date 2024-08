MPCE promove curso de cuidado e atenção a familiares de pessoas que cometeram suicídio

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), promoverá no dia 5 de setembro próximo uma capacitação de prevenção ao suicídio e valorização da vida. O evento é aberto ao público e ocorrerá na Escola Superior do Ministério Público (ESMP) em Fortaleza, das 13h30min às 14h30min.

Os interessados devem realizar a inscrição na plataforma de cursos da ESMP/Ceaf. O evento ocorre em setembro, mês marcado pela campanha de prevenção ao suicídio.

A ação integra a nova edição do curso “Família: Escola de vida” e ocorre por meio do Programa Vidas Preservadas, do Centro de Apoio Operacional da Saúde (Caosaúde) e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), em parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará (ESPM).