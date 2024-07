Estudante cearense é finalista na Olimpíada Brasileira de Neurociências

Lucas Linhares contou que passa por crises de epilepsia, e isso despertou o seu interesse nesse campo do conhecimento. “Eu tenho epilepsia, que é um dos principais pontos da neurociência. Sempre tive curiosidade em saber como funciona o cérebro e como os ataques acontecem. Quando eu vi a Olimpíada com inscrições abertas, eu me interessei e me inscrevi na hora”, disse.

A vivência proporcionou ao estudante trocas com outros alunos da área. “Consegui experiências boas. A troca de ideias com os melhores que estavam lá, não é algo que ocorre normalmente”, comentou Lucas Linhares.

A trajetória para chegar à final da competição foi iniciada em uma etapa regional, dividida em duas fases. Na primeira, Lucas e outros cinco alunos do Ceará foram aprovados. Na segunda fase da primeira etapa, ele se destacou e conseguiu pontuação suficiente para ser finalista.