Inscrições para o Fies começam nesta quinta-feira, dia 22

Incrições devem ser realizadas no sistema de seleção do Fies (Fies Seleção) Crédito: JÚLIO CAESAR

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2024, começam nesta quinta-feira, dia 22, e seguem até as 23 horas e 59 minutos do dia 27 deste mês, observado o horário oficial de Brasília/DF. O cronograma e demais procedimentos relativos ao processo seletivo foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 21. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o edital, será reservada 50% das vagas para os candidatos com renda familiar per capita de

até meio salário-mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, denominadas “vagas Fies Social”.

Durante o período de inscrição, é possível alterar as opções de curso/turno/local de oferta/IES, bem como efetuar o seu cancelamento. Fies 2º semestre de 2024: saiba como se inscrever Os interessados em participar do processo seletivo do Fies referente ao segundo semestre de 2024 devem se inscrever, exclusivamente pela internet, por meio do FiesSeleção, disponível para acesso no PortalAcesso Único do MEC. Para a contratação do financiamento os candidatos pré-selecionados do Fies devem complementar as informações da inscrição no sistema. O acesso é por meio de login e senha na conta no portal de serviços digitais do governo federal, o gov.br .

A apresentação de informações ou documentos falsos implicará na reprovação do candidato no processo seletivo do Fies. Critérios para concorrer Podem se inscrever no Fies Seleção quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com nota no Exame válida até o momento anterior à abertura das inscrições prevista neste edital. É preciso ainda que ele tenha obtido média aritmética das notas nas 5 provas igual ou superior a 450 pontos, e nota na prova de redação superior a zero, assim como não tenha participado no referido Exame como "treineiro".