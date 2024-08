Ceará pleiteia abrir mercado e ajuda Federal para produtor de camarão

Hoje o Ceará é o maior produtor de camarão do País e os empresários do segmento realizaram manifestação contra a entrada do crustáceo importado no mercado brasileiro no último sábado, 17 de agosto

Segundo o governador, juntos eles trataram com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Também buscaram o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura e Pesca para proteger o mercado nacional e, ao mesmo tempo, garantir a competitividade do setor.

Ele diz que o pleito do setor é acompanhado por ele e por Cristiano Maia, maior criador de camarão do País e vice-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado (Abipesca).

Em entrevista ao O POVO , o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) , diz que busca a abertura de novos mercados e auxílio do Governo Federal para proteger produtor de camarão no Estado.

"O Estado do Ceará está muito interessado em participar dessas discussões. Nossa abordagem é trabalhar com o Governo Federal em várias medidas para proteger nosso mercado, especificamente contra o problema do camarão importado do Equador, e também buscar a abertura de novos mercados", frisa.

Sobre abertura dos novos mercados, o governador chegou a conversar com o primeiro-ministro da Inglaterra , Keir Starmer, solicitando que o mercado britânico seja essa opção ao produtor de camarão no Ceará.

"No entanto, o Governo Federal ainda não tomou medidas específicas sobre o tema. O ministro da Agricultura (e Pecuária do Brasil), Carlos Fávaro, também está ciente e envolvido, mas, efetivamente, as medidas precisam vir do Governo Federal, uma vez que o Estado do Ceará não pode implementar ações específicas para a importação de produtos", detalha Elmano.

Porém, Elmano pontua que o País em si enfrenta uma limitação de importação do camarão brasileiro pela comunidade europeia, devido a um incidente de pesca predatória em Santa Catarina. "

"No entanto, já estamos trabalhando para reverter essa medida. Durante uma visita à Europa com representantes do Nordeste, conversamos com o representante do Brasil na União Europeia e estamos atuando junto com o Governo Federal para reverter a decisão da União Europeia. É crucial para o setor de camarão que possamos ter acesso a esse mercado importante."

O que aconteceu com o produtor de camarão do Ceará

Hoje o Ceará é o maior produtor de camarão do País e os empresários do segmento realizaram manifestação contra a entrada do crustáceo importado no mercado brasileiro no último sábado, 17 de agosto.