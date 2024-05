Grupo Samaria quer reabrir mercado europeu para camarão brasileiro

“A população crescendo precisa mais de alimento. O que a gente gera com a ração, por exemplo, é alimento para frango, para os bovinos, para o próprio camarão, para o peixe. Isso vai chegar na mesa das pessoas, movimenta a economia do estado, gera mais arrecadação e mais emprego”, afirmou.

Além de camarão, o grupo produz ração animal e tem presença física nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. “A gente tem ampliado a indústria aqui no Ceará, assim como em outros estados, gerando cada vez mais emprego e mais renda. Esse é um processo de crescimento permanente”, celebra Cristiano Maia.

O empresário demonstra preocupação, contudo, com os pontos ainda não regulamentados da reforma tributária e o quanto eles podem impactar nas cadeias produtivas do camarão e das rações.



“A gente teme que na reforma, aumente a nossa taxação. Eu tenho ido muito a Brasília ver como é que vão ser as leis complementares e se elas vão diminuir nossa capacidade de investir”, disse.

Na última quinta-feira, 9, o empresário foi agraciado com a Medalha do Mérito Industrial concedido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), referente à sua atuação em 2023.



