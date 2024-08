Tamanho planejado de polo automotivo do Ceará ultrapassa 140 campos de futebol

Além do terreno desapropriado da antiga fábrica da Troller, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, pediu para o Estado área do Dnocs de mais de 100 hectares

O espaço da fábrica fica localizado no bairro Catolé, mais precisamente no Km 37.7 da rodovia federal BR-116.

É que o governador do Ceará , Elmano de Freitas (PT), confirmou que solicitou ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) uma área do órgão, cujo tamanho ampliaria o complexo automotivo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol).

O Polo Industrial Automobilístico foi anunciado oficialmente pelo governador, com a presença do vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, no dia 9 de agosto.

“Nós desapropriamos a fábrica da Troller e a nossa expectativa é desapropriar todo o entorno do terreno grande que tem lá, eles estão no terreno do Dnocs. Já solicitei ao Dnocs a doação desse terreno para o Estado, de mais de 100 hectares. Estamos pedindo todo esse terreno para que as empresas possam lá também, no futuro, instalarem-se”, detalha Elmano.

"Eu já tive reunião com pelo menos três direções de marcas de veículos no Brasil. Tive visita de uma empresa grande no polo da antiga Troller da Ford. Já visitaram e já disseram qual a área do terreno que eles querem ficar e, então, por isso, nós desapropriamos a fábrica da Troller", complementou.

“Já tivemos visitas dos parceiros, visitando a fábrica e olhando os terrenos que interessam às empresas para a produção dos veículos. Esse projeto implica cronograma para que as peças também sejam produzidas no Brasil, e em grande parte produzidas no Ceará. Queremos transformar essa área num grande polo automobilístico do País”, disse.

Ou seja, a ideia de Elmano é que, a partir de acordo feito com o Governo Federal, no âmbito do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), de que, se a peça for fabricada no Brasil, ela terá de ser comprada da fábrica em território nacional, isso possa estimular toda a cadeia automobilística no Ceará.

“Nós não queremos só uma montadora de veículo, nós queremos, de fato, o polo. Queremos que tenha a montadora e que venham as indústrias que vão produzir as peças para esse veículos. O que queremos de fato é a cadeia produtiva do setor, que é o que, de fato, nos interessa.”

Geração de empregos no Ceará

Outro ponto do investimento no segmento automotivo é a geração de empregos. Conforme o governo estadual, deve chegar nos próximos anos a 9 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além da formação de profissionais no Ceará e o desenvolvimento de tecnologia para o setor.