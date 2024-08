Produtores do Ceará realizam manifestação contra camarão importado no Brasil

Evento será realizado em Limoeiro do Norte. A expectativa é reunir mais de 800 pessoas do ramo

Produtores de camarão do Ceará irão realizar uma manifestação contra a entrada do crustáceo importado no mercado brasileiro.

Marcado para este sábado, 17 de agosto, o evento será em Limoeiro do Norte, a 198,88 quilômetros de Fortaleza, a partir das 8 horas, no ginásio José Nilson Osterne. A expectativa é reunir mais de 800 produtores de todo o Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A manifestação tem o objetivo de pressionar o Ministério da Agricultura a acatar o pleito do setor produtivo de suspender a importação de camarão de países que comprovadamente possuem doenças que não estão presentes no Brasil, afirma Luiz Paulo Sampaio, presidente da Associação de Produtores de Camarão do Ceará (APCC).