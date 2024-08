Percentual de idosos que utilizam internet cresce, em quatro anos no Ceará

Celia Viana tem 76 anos Crédito: Elbis Terdany/ Divulgação/ Instituto Idear

O percentual de idosos cearenses que utilizaram a internet cresceu expressivamente entre 2019 e 2023, com uma expansão de 22,8 pontos percentuais (p.p). Levando em consideração o número total da faixa etária, o montante chegou a 52,2% em 2023. O intervalo de idade que registrou o maior percentual foi o de 20 a 24 anos, com 95,3% de usuários. Em seguida, aparece o grupo de 10 a 13 anos (84,1%) e de 50 a 59 anos (78,8%). Os dados são do Módulo de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) investigado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 16.

Ainda que o uso da internet permaneça menor nas pessoas de 60 anos ou mais de idade, o estudo explica que observa-se uma acelerada expansão de usuários entre a população idosa. "O que pode ter sido propiciado, entre outros fatores, pela evolução nas facilidades para o uso dessa tecnologia e na sua disseminação no cotidiano da sociedade", afirma. Uma delas é Celia Viana, de 76 anos. Com vontade de entender um pouco mais sobre o universo, entrou no Chá Tecnológico e Social, do Instituto Idear, em 2018. Lá, conseguiu aprender tanto como utilizar as redes sociais como evitar de cair em golpes.

"É incrível ver como essas iniciativas podem transformar vidas, especialmente para os idosos. A oportunidade de aprender a usar a tecnologia e participar de atividades certamente traz alegria e independência." Ela também explica que o projeto a ajudou a participar de uma verdadeira comunidade, com a possibilidade de falar com diversas pessoas, inclusive de outros países como Itália e França. "Quando eu comecei a fazer outro curso por vontade própria, eu escutava muito "A senhora não faz mais comida". E é porque eu aprendi a viver, adoro me comunicar e a internet ajudou nesse processo."

As atividades do projeto abrangem as tecnologias do dia a dia, como o uso das funções do celular, pesquisa na internet, redes sociais e outros. Além de conteúdos voltados para o bem-estar físico e emocional, como exercícios de desenvolvimento cognitivo e ensino de novas habilidades para a prática cotidiana, incluindo, culinária, ginástica, crochê, canto, desenho e pintura, cidadania, educação financeira, fotografia digital e outros. Ao final do projeto, os participantes ainda ficam com um tablet, como doação, para seguirem desbravando as ferramentas digitais.

Em relação ao sexo, no Ceará, 84,7% das mulheres utilizaram a Internet em 2023, acima da quantidade apresentada pelos homens (80,9%). Analisando por nível de instrução, o grupo de pessoas sem instrução e fundamental incompleto (67,1%) apresentava um número de uso da Internet bastante inferior ao dos demais grupos de escolaridade. Os maiores percentuais foram estimados para as pessoas com ensino superior incompleto (96,8%) e com superior completo (96,6%).