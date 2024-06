3,3 milhões de pessoas saem da condição de pobreza no Nordeste, em 11 anos

Os dados são referentes ao período de 2012 a 2023, pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, parte do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), uma unidade da Fundação Getulio Vargas (FGV) .

O cálculo foi feito com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo Flávio Ataliba, economista e membro do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste, as transferências de trabalho, ou seja, a renda da aposentadoria, de pensões e dos benefícios sociais, estão contribuindo mais do que um terço na participação da renda das famílias no Nordeste.

Fator que, provavelmente, contribuiu nesse processo de redução da pobreza.

Apesar dessa diminuição, a análise também aponta que o Nordeste ainda tem 47,43% da população em estado de pobreza.