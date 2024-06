Ceará tem mais de 46% da população fora da força de trabalho, aponta Pnad

O Ceará tem mais de 46% da população fora da força de trabalho. Ao todo, cerca de 7,5 milhões de pessoas, acima de 14 anos, estão aptos para atuar no mercado . Porém, pouco mais de 4 milhões estão inseridos enquanto aproximadamente 3,5 milhões não trabalham. No Brasil, a taxa é de 37,6%.

Além disso, no Estado, mais de 3,67 milhões estavam ocupadas no ano de 2023. O número representa uma leve queda em relação ao ano anterior, de 10 mil pessoas. Por outro lado, houve um crescimento de 5% quando comparado a 2013, há 10 anos.

Conforme o economista explica, este aumento é um sinal positivo dentro do contexto regional, mostrando que o Ceará está superando a média do Nordeste, visto que no período, obteve o terceiro melhor resultado regional.

"No entanto, o crescimento inferior à média nacional (10,2%) e ao desempenho de regiões como o Centro-Oeste (19,3%) destaca a necessidade de políticas mais eficazes para acelerar o desenvolvimento econômico do estado."

O levantamento também traz informações sobre as pessoas ocupadas no Ceará levando em consideração o nível de instrução. O recorte de médio completo e superior incompleto representa a maior parcela, com mais de 1,5 milhão, ou seja, 42,8% do total.



Em seguida, aparece os que não possuem instrução e fundamental incompleto (25,1%). Quem tem superior completo é responsável por apenas 17,6% dos ocupados. Por fim, o fundamental completo e médio incompleto tem uma parcela de 14,5%.

De acordo com Alex Araújo, a predominância de trabalhadores com qualificação média sugere que muitos empregos disponíveis no Ceará estão em setores que requerem formação técnica ou ensino médio completo, como comércio, serviços, e indústrias de baixa a média tecnologia.

Já os setores que demandam maior qualificação, como tecnologia da informação, engenharia e setores de alta tecnologia, estão sub-representados.