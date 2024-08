IBGE revela que Brasil tem 163,8 milhões de pessoas com aparelho de telefone celular

Em 2023, 163,8 milhões de pessoas tinham aparelho de telefone celular para uso pessoal no País, o equivalente a 87,6% da população com 10 anos ou mais. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação 2023, a Pnad TIC, e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 16.

Em 2023, havia televisão em 94,3% dos 78,3 milhões de domicílios particulares permanentes do País: essa proporção foi de 95,1% na área urbana e de 88,5% na rural.

"O quantitativo de domicílios com televisão continua aumentando. Mas, relativamente, a gente pode falar que tem menos domicílios com televisão", explicou Leonardo Quesada, técnico da pesquisa do IBGE. "As pessoas estão usando outras telas, como celular", argumentou.

Embora venha aumentando quantitativamente a posse de televisão, o número de lares sem o aparelho cresce em ritmo mais acelerado. Em 2016, quando começa a série histórica da pesquisa, 2,8% dos domicílios não tinham televisão, fatia que subiu a 5,7% das famílias em 2023.