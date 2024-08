Segurados do INSS: como bloquear desconto de entidades associativas no benefício

Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se depararem com desconto não autorizado no benefício mensal, realizado por entidades ou associações, por meio da chamada mensalidade associativa, podem solicitar de imediato o bloqueio dos descontos.

A ação pode ser realizada por meio do serviço "excluir mensalidade associativa", disponível no site Meu INSS, aplicativo de celular, ou pela Central 135.

Confira abaixo o passo a passo