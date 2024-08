IBGE diz que novo recorde do setor de serviços tem como principal driver os serviços de TI

O novo recorde no nível do volume de serviços prestados, atingido em junho, tem como principal impulsionador os serviços ligados à Tecnologia da Informação, disse nesta terça-feira, 13, o gerente da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rodrigo Lobo.

Em junho os serviços cresceram 1,7% na comparação com maio, e agora o setor superou o pico anterior da série histórica, atingido em dezembro de 2022. Com o resultado, os serviços também marcaram alta de 14,3% na comparação com o nível pré-pandemia, de fevereiro de 2020.

"Para entender esse novo ápice, segue fundamental entendermos o papel dos serviços de TI nisso, que seguem sendo demandados de maneira muito importante", detalhou Lobo durante coletiva. Ele cita, que dentro da PMS, o principal impacto disso se dá no segmento de Serviços de informação e comunicação, que expandiram 2,0% na margem em junho.