Previsão da safra no Ceará recua para 696,2 mil toneladas, diz IBGE

O Ceará deve atingir uma safra de cereais, leguminosas e oleaginosas de 696,2 mil toneladas a serem produzidas em 2024, registrando um avanço de 46,4% em relação a 2023, quando o montante era de 475,5 mil toneladas. O número, porém, é menor do que a estimativa do mês passado, de 732,5 mil. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 13, pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de julho, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já a produção esperada para frutas frescas no ano é de 1.858.902 toneladas, um crescimento de 3,81%, em relação ao mês anterior (1.790.613 t), e de 19,42% à safra de frutas frescas efetivamente obtida em 2023 (1.556.617 t).

Sobre as frutas secas, a expectativa de produção para 2024 é de 84.585 toneladas, representando um aumento de 33,72% em relação à safra obtida em 2023 (63.256 t). Além disso, para os tubérculos e raízes, são esperadas 950.934 toneladas. No caso da horticultura, a estimativa é de 402.124 toneladas, crescimento de 4,35%, em relação à safra obtida em 2023 (385.352 t). A ração animal também teve uma alta no igual período. Isso porque a expectativa de produção é de 1.857.905 toneladas, sendo que, no ano passado, o valor chegou a 1.359.247 toneladas.

A área a ser colhida foi de 78,6 milhões de hectares, aumento de 0,9% (727,2 mil hectares) frente a 2023; e acréscimo de 264.488 hectares (0,3%) em relação a junho. Em relação ao ano anterior, houve crescimentos nas áreas de arroz (4,9%), algodão (13,1%), feijão (6,0%) e soja (3,2%). O milho (-3,2%), o trigo (-11,2%) e o sorgo (-5,3%) apresentaram reduções. O gerente do LSPA, Carlos Barradas, ressaltou que o principal motivo está relacionado aos preços na época do plantio.

"No caso do arroz, a área de plantio vem sendo diminuída nos últimos anos, embora na safra 2024 ela tenha aumentado por conta do aumento no preço do cereal." Além dos problemas climáticos, a queda na produção do milho explica-se por este cereal estar com "o preço depreciado, assim, os produtores plantaram menos milho e aumentaram a área do algodão". Barradas ainda ressaltou que com relação à soja, houve problemas climáticos na safra de verão "principalmente na região Centro-Oeste, nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além dos problemas de excesso de chuvas e inundações no Rio Grande do Sul que reduziram a safra da soja no Estado".

No que se refere à produção, ocorrem acréscimos de 10,8% para o algodão herbáceo (em caroço); de 1,9% para o arroz; de 7,1% para o feijão e de 22,7% para o trigo, bem como decréscimos de 4,3% para a soja, de 10,3% para o milho (reduções de 15,7% no milho de 1ª safra e de 8,9% no milho de 2ª safra) e de 10,9% para o sorgo. A estimativa de produção da soja foi de 145,4 milhões de toneladas. Quanto ao milho, a estimativa foi de 117,6 milhões de toneladas (23,4 milhões de toneladas de milho na 1ª safra e 94,2 milhões de toneladas de milho na 2ª safra). Já a produção do arroz foi estimada em 10,5 milhões de toneladas; a do trigo em 9,5 milhões de toneladas; a do algodão herbáceo (em caroço) em 8,6 milhões de toneladas; e a do sorgo, em 3,8 milhões de toneladas.