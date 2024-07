Ceará gera 31,5 mil empregos no 1º semestre do ano, diz Caged

Caged: Ceará gera 31,5 mil empregos no 1º semestre do ano. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O desempenho do mês passado foi puxado pelo setor de serviços, que totalizou 2.863 postos, acompanhado pela indústria geral, com 2.013. No cenário dos últimos 12 meses, foram registradas 63.842 novas vagas no Estado. O número apresentado no acumulado de 2024 é superior ao saldo de 19.915 postos registrado no mesmo período do ano passado.