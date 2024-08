75,3% dos consumidores de Fortaleza estão endividados em agosto; veja

O gasto com a alimentação foi o que mais infleunciou no endividamento Crédito: Samuel Setubal

A taxa de consumidores endividados em Fortaleza foi de 75,3% no mês de agosto, o índice representa um aumento de 0,5 e 0,4 ponto percentual (p.p.) em comparação com julho deste ano (74,8%) e com agosto de 2023 (74,9%), respectivamente. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados, divulgados nesta quarta-feira, 14, foram adiantados com exclusividade pelo jornalista e colunista do O POVO Armando de Oliveira Lima. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As informações são da pesquisa Perfil do Endividamento do Consumidor em Fortaleza, realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

A pesquisa mostrou ainda que 21,1% da população da Capital está com contas ou dívidas em atraso, quantidade que se manteve estável em relação à registrada em julho, quando era 21%, e menor do que a do mesmo mês do ano passado ( 22,8%). Além disso, desse montante, 11,3% são inadimplentes, ou seja, possuem dívidas que venceram a mais de 90 dias. Segundo a Fecomércio, o perfil do consumidor com dívidas atrasadas mostra predominância do gênero masculino (20,8%), com idade de 18 a 24 anos (18,4%) e renda familiar de até cinco salários mínimos, ou R$ 7.060 (16%).

Já, em relação ao valor do endividamento, ele costuma ser de R$ 1.806, com prazo médio de oito meses para seu vencimento total. Os gastos que mais contribuíram para essas dívidas foram: Alimentação: 64,5%



Outros 28,8%



Aluguel residencial: 25,3%



Vestuário: 23,9%



Tratamento de saúde: 23,3% O cartão de crédito é o instrumento mais utilizado pelos consumidores, citado por 74,1% dos entrevistados. O financiamento bancário, como de veículos e imóveis, é apontado por 12,4% dos fortalezenses. Outro meio usado é o empréstimo pessoal, apresentado por 10,7% do público participante da pesquisa e os carnês e crediários, que representam 6%.

A pesquisa também revela que 78,3% dos consumidores fortalezenses afirmam fazer orçamento mensal e acompanhamento eficaz dos gastos e rendimentos, 12,1% relataram que fazem orçamento dos rendimentos, mas sem controle eficaz dos gastos e 9,5% informaram não possuir orçamento nem controle das finanças. Confira os principais motivos para o desequilíbrio financeiro: Não fizeram orçamento e controle dos rendimentos e gastos, ou os fizeram de modo ineficaz: 51,4%



Aumento de gastos essenciais ou surgimento de novas necessidades previstos: 21,1%



Compras por impulso, sem necessidade ou além do necessário: 19,6%



Desemprego: 16,1%



Gastos imprevistos: 14,6% Índice de confiança dos consumidores em agosto O Índice de Confiança do Consumidor de Fortaleza (ICC) registrou 118,7 pontos em agosto. O que representou queda de 1,2% em comparação com julho (120,1). Em agosto de 2023 o índice também era maior (120,2).