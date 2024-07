Shopping de Fortaleza investe R$ 3 mi em reformulação; gasto do consumidor aumenta 80%

Da fachada à sinalização interna, foram investidos R$ 500 mil. Mas outras mudanças estruturais já estavam sendo implementadas gradativamente desde 2013, levando a um aumento no ticket médio – isto é, gasto médio do consumidor – de 80% nos últimos 12 meses, saindo de R$ 500 em julho de 2023 para R$ 900 em julho deste ano.

O Shopping Del Paseo anunciou, nesta quarta-feira, 17, a reformulação da marca com um novo logotipo e identidade visual, além de um aporte de R$ 3 milhões na modernização da infraestrutura, que inclui áreas como o cinema e a praça de alimentação . Esta foi a primeira grande reformulação em 24 anos do empreendimento.

A nova tipologia da fonte conta com uma inspiração espanhola que o próprio nome e a arquitetura do shopping carregam em si.

No entanto, a localização na avenida Santos Dumont é estratégica na visão do Del Paseo, pois detém consumidores com maior renda per capita e nível de instrução, bem como um elevado índice de desenvolvimento humano.

“O objetivo de um trabalho como esse é mostrar para as pessoas que uma marca forte como a do Del está sempre em movimento, atenta às mudanças de comportamento, de mercado e ao futuro.”

Todavia, a otimização do espaço tem ocorrido por outros meios, a exemplo das reformas no cinema e na praça de alimentação durante a pandemia de covid-19.

Os banheiros, os elevadores e o estacionamento foram reformulados também. Além disso, Eduardo citou que sempre há busca por novas lojas no local, onde a Noélia Doces e Salgados iniciará operações até setembro.

A inovação do espaço veio em meio à necessidade de adaptação, de acordo com o superintendente do Del Paseo, Eizon Said.

“O mundo muda, as marcas mudam, o público muda e a gente tem que se adequar a isso. Os empreendedores vêm sempre nessa tocada de estar se adequando ao mercado como um todo.”

Apesar do público do shopping ser eclético em relação ao gênero e à faixa etária, ações estratégicas – desde programações infantis a momentos de happy hour – têm atraído mais gente ao local, cujo fluxo é de 20 mil pessoas por dia. Já o foco permanece nas crianças e famílias, segundo a gerente de marketing do Del Paseo, Bruna Braun.

“Há muitos eventos e campanhas maiores por vir. Estamos buscando parcerias com marcas que complementem a nossa, como a campanha de Dia dos Pais em parceria com a Track & Field. Queremos que o Del Paseo seja uma extensão da casa das pessoas, onde elas sempre encontrem entretenimento e serviços”, acrescentou.



