Três milhões de brasileiros negociaram dívida pelo WhatsApp

Recovery é uma empresa do Grupo Itaú cuja plataforma é especialista em recuperação de crédito. Entre as formas de negociação, o protagonismo fica com o WhatsApp, tendo em vista o uso intenso pelos brasileiros e brasileiras. O app é o preferido, inclusive, segundo pesquisa encomendada pela DialMyApp e realizada por Mobile Time e Opinion Box.

Já no primeiro quadrimestre de 2024, a solução com atendimento automatizado contribuiu com a comunicação da Recovery com mais de 451 mil consumidores endividados, sendo que 20 mil realizaram acordos de quitação e receberam seus respectivos boletos para pagamentos no próprio app.

Além disso, a implementação de uma nova Inteligência Artificial (IA) no Chatbot do WhatsApp em março de 2024, permitiu que os clientes sejam atendidos no primeiro contato no app, sem a necessidade de um transbordo.