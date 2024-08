Vendas do comércio varejista crescem 6,9% no Ceará em junho

Os dados saíram na Pesquisa Mensal de Comércio (PMC). (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

No comércio varejista ampliado, o Ceará avançou 2,2% em junho de 2024, na base anual. A variação dos últimos 12 meses foi positiva em 10% e em 7,6% no acumulado do ano, ambos ampliados em comparação aos períodos igualmente anteriores. Mensalmente, o avanço ampliado foi de 0,1%.

Vendas do varejo por atividades As vendas de veículos, motocicletas, partes e peças cresceram 2,9% no Estado em junho, em relação a igual mês do ano passado; e 10,8% no acumulado dos últimos 12 meses. Todavia, ante maio, o volume do mês de junho caiu 10,1%. Já os materiais de construção tiveram vendas 9,2% maiores em junho deste ano em relação a junho do ano anterior, ficando com variação positiva na base mensal (12,7%) e no acumulado dos últimos 12 meses (12,4%). O segmento de livros, jornais, revistas e papelaria contou com o maior crescimento das vendas em junho no Ceará, subindo 74,1% em comparação a maio e 0,2% em comparação a junho do ano passado. Mas, nos últimos 12 meses, a categoria recuou 7,8%.

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos também tiveram variação positiva de 23,8% na base mensal, entre junho e maio de 2024. Houve crescimento de 18,9% em junho de 2024 e junho de 2023 e de 16% nos últimos 12 meses. A maior queda foi notada em equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com recuo de 11,6% em junho no comparativo a igual mês do último ano, de -8,7% na base mensal e de -21,2% nos últimos 12 meses. Confira variação das vendas por atividades no Ceará (jun/24 - jun/23) Comércio varejista: 9,2%



Combustíveis e lubrificantes: 12,9%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 7%



Hipermercados e supermercados: 7,7%



Tecidos, vestuário e calçados: 2,8%



Móveis e eletrodomésticos: 6,6%



Móveis: 12,6%



Eletrodomésticos: 5,6%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 18,9%



Livros, jornais, revistas e papelaria: 0,2%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -11,6%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 16,9% Receita de vendas do varejo A receita nominal de vendas no comércio varejista avançou 11,8% em no sexto mês de 2024, em comparação a igual mês de 2023.