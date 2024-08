Seplag abre vagas de TI para atuação no Ceará Mais Digital

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) abriu seleção para atuação no programa Ceará Mais Digital voltada à Tecnologia da Informação (TI), em arquitetura de sistemas de design de software e em engenharia de dados, com uma vaga cada.

Veja o passo a passo para se inscrever abaixo.

O Ceará Mais Digital tem atuação nos eixos de unificação dos canais de atendimento, conectividade e cibersegurança, transformação digital e interoperabilidade, privacidade dos dados, integração e exploração dos dados, competência digital e governança.