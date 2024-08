Etice no Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública

51° edição do Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP) debate Segurança Cibernética

A Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), agora presidida pelo economista Francisco Barbosa, anuncia participação na 51° edição do Seminário Nacional de TIC para a Gestão Pública (SECOP).

O evento é promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC) e acontecerá hoje (8) e amanhã, no Centro de Convenções & Hotéis Windsor, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O tema central será “Segurança Cibernética em um Mundo Conectado” e reunirá autoridades e especialistas de renome.

Segundo o presidente da Etice, Francisco Barbosa, a empresa, seguindo a determinação do governador Elmano de Freitas, “tem o compromisso de tornar-se referência em transformação digital e assumir a liderança no que diz respeito às discussões no âmbito da proteção de dados, num momento em que a integridade das informações se torna cada vez mais crucial, especialmente na gestão pública”.