CE-090 tem pavimento restaurado no acesso ao Litoral Oeste cearense

A obra é de responsabilidade da SOP e recebe investimentos de R$ 2,4 milhões do Tesouro do Estado. Nova sinalização ainda será implantada

Trecho da rodovia CE-090, de 4,2 quilômetros, tem seu pavimento recuperado. Segundo a Superintendência de Obras Públicas (SOP), com a restauração da via, o acesso ao Litoral Oeste do Ceará foi melhorado e se tornou mais funcional e seguro para os moradores e turistas da região.

A estrada, que passa pelo acesso à Lagoa da Banana e interliga a CE-085 às praias do Cumbuco, Tabuba, Icaraí, Iparana e a sede do município de Caucaia, passará ainda pela implantação da nova sinalização, que é de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

De acordo com o gerente do Distrito Operacional da Região Metropolitana, Nertan Fonseca, as melhorias vão influenciar diretamente na vida da população da região.