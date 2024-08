Fluxo de veículos em estradas com pedágio sobe 0,2% em julho ante junho

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil subiu 0,2% na passagem de junho para julho, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada.

Nas aberturas, o fluxo de veículos leves subiu 0,6% e o de pesados, recuou 0,7%.

Com esse resultado, o fluxo de veículos leves apresentou a terceira alta consecutiva, renovando o maior nível da série histórica, informaram a ABCR e a Tendências em nota.