Ceará tem aumento de 57,5% de prisões por adulteração da identificação de veículos

O Ceará registrou aumento de 57,5% de prisões e apreensões em flagrante por adulteração da identificação de veículos no primeiro semestre deste ano. Foram 485 autos relacionados ao crime no Estado entre janeiro a junho, enquanto, no mesmo período no ano passado, foram 308 autos de prisão ou apreensão em flagrante pelo mesmo crime.

Os dados foram enviados ao O POVO, nessa segunda-feira, 22, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). A adulteração configura na mudança do número de chassi, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador do veículo automotor e não motor e está previsto na Lei nº 14.562.

O aumento também foi observado anteriormente. Em 2022, o Ceará registrou 180 prisões e apreensões em flagrante pelo crime. No ano seguinte, foram 845 pessoas capturadas, representando aumento de 369,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No recorte de Fortaleza, os dados dos primeiros seis meses deste ano revelam que 252 pessoas foram capturadas pelo crime.