Turismo rodoviário do Ceará cresce mais de 8% em um ano; entenda

O Ceará fechou o primeiro semestre do ano com crescimento de 8,79% no turismo rodoviário. Segundo os dados da Socicam, empresa responsável pela administração dos principais terminais das capitais brasileiras, foram contabilizados 299.900 embarques de janeiro a junho, ante 275.668 do ano anterior.

Entre os principais mercados emissores, destaca Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em seguida, aparece o Piauí, com Teresina na segunda colocação e Parnaíba na quarta. Na terceira posição aparece Recife e, por fim, João Pessoa, na Paraíba.

Além disso, janeiro foi o mês que o estado mais recebeu turistas por esse modal, totalizando 60.126 viajantes. Abril, por sua vez, movimentou 42.138 passageiros, registrando crescimento de 35,99%, o maior do semestre.