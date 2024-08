Ações no Polo da José Avelino têm foco na atração de turistas; veja mudanças

Dados de uma recente pesquisa desenvolvida pelo Observatório do Turism o, da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza, por exemplo, mostram que, entre novembro e dezembro do ano passado, quase 80 mil pessoas passaram pela região.

Os principais estados dos turistas que visitaram o polo vieram do Ceará (42,6%), Piauí (20%), Maranhão (11,6%), Rio Grande do Norte (9,4%), Pará (2,6%) e Paraíba (2,4%).

Destas, 79,2% afirmaram que a principal motivação para visitar o polo é a realização de compras. No período pesquisado, o gasto médio com compras nos estabelecimentos foi de R$ 4.737,26. Já o gasto total diário ficou em uma média de R$ 1.785,42.

O polo também receberá uma Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico, que levará serviços para os trabalhadores e empreendedores do comércio, além de placas sinalizando o espaço como "Polo de Compras".

Além disso, outras ações foram anunciadas como a implementação do Reciclo, serviço de coleta de materiais recicláveis, limpeza geral após o horário de encerramento e a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS ) de 20% para 2% nas vendas de produtos.

No local, a população terá à disposição ações de formalização de negócios, capacitações, consultorias, atendimento ao empreendedor e ao empregador, orientação profissional, busca por vagas de emprego, por meio do Sine Municipal; e acesso a crédito orientado, por meio do Programa Nossas Guerreiras.

A unidade ofertará, em dias programados, serviços voltados para os empreendedores e trabalhadores da Rua José Avelino. O atendimento será de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 12h e das 13h às 17h, no estacionamento do Mercado Central.

No mês de agosto, a Prefeitura de Fortaleza vai disponibilizar a unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico que, mensalmente, vai percorrer os bairros da cidade.

Além disso, os técnicos da SDE Fortaleza estarão disponíveis para elaboração e emissão da declaração anual de faturamento do Microempreendedor Individual (MEI) e informações sobre os programas de qualificação profissional como Fortaleza Capacita e Fortaleza + Futuro.

Coleta seletiva



No plano de higienização local, será disponibilizado agentes do projeto Reciclo, que operarão no entorno com triciclos fazendo a coleta seletiva de lixo. A iniciativa opera em conjunto com os Ecopontos, onde os materiais são entregues para serem reaproveitados e reutilizados.

Por ser um local com um grande e intenso fluxo de pessoas e veículos diariamente, as ações de limpeza e higienização serão reforçadas, bem como será realizado um trabalho de conscientização dos lojistas para que realizem a correta separação dos materiais sólidos, com o objetivo de manter o ambiente limpo e em condições adequadas para os visitantes.