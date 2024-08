Concurso da Agência Espacial Brasileira é aprovado; serão 30 vagas

As oportunidades exigirão nível superior e serão para os cargos de analista em ciência e tecnologia e tecnologista

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de concurso público para o provimento de 30 vagas na Agência Espacial Brasileira (AEB).

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), na quinta-feira, 8, as oportunidades exigirão nível superior e serão para os cargos de analista em ciência e tecnologia (15) e tecnologista (15).

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação do anúncio.