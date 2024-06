PIB do Ceará cresce mais que o dobro da economia brasileira no 1º trimestre

PIB da Indústria subiu 12,83% no primeiro trimestre deste ano Crédito: Samuel Pimentel

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará fechou o primeiro trimestre deste ano com registrou crescimento de 5,26%, ante igual período de 2023. O percentual é mais do que o dobro do registrado no Brasil (2,5%). O resultado é influenciado pelo desempenho da Indústria, que avançou 12,83% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Em seguida, aparece Serviços, com alta de 3,87%, e Agropecuária, que avançou 2,07%. Os números, divulgados nesta terça-feira, dia 25, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), mostram que o crescimento da economia do Ceará superou os PIBs da Bahia (2,9%) e Pernambuco (1,8%).

A primeira perspectiva para o PIB cearense, ainda em dezembro de 2023, era de 1,91%, passando para 2,31% em março e agora fechando em 3,16%. Em todas estimativas, os índices esperados também superaram o nacional, de 1,50%; 1,78% e, finalmente, de 2,08%. Sobre o resultado, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que crescer o dobro do País demonstra que o Estado está no caminho correto. Ele destaca ainda a indústria como vetor do desenvolvimento de, inclusive, impactar outras cadeias produtivas. "Nós estamos muito animados com o resultado, mas também muitos seguros de que nós temos que trabalhar ainda mais, porque se tem algo que o povo cearense precisa muito é de mais emprego e de emprego de melhores salários", frisou. Um dos focos na área do emprego do governador é gerar a formação para o emprego, para vagas que existem e para as que vão existir. "A pessoa tem que fazer um curso para uma profissão que, de fato, ao terminar o curso, ela tenha uma maior chance de conseguir uma vaga de emprego e nós temos que fazer essa orientação. Por isso, eu estou cada vez mais aproximando a educação do Sine/IDT do setor produtivo, dos investidores. Porque são os investidores que vão gerando as vagas de emprego, e eles sabem que vão investir, e nós vamos estar dialogando muito, sempre muito alinhados."