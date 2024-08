Maior navio da história do Porto do Pecém desembarca com 1.600 contêineres

O MSC Jewel vem do Porto de Caucedo, na República Dominicana Crédito: Gladison Oliveira/Complexo do Pecém

O maior navio da história do Porto do Pecém desembarcou no terminal portuário cearense com aproximadamente 1.600 contêineres. Trata-se do MSC Jewel de 366 metros de comprimento, que atraca pela primeira vez no porto e é 33 metros maior que o recorde de atracação anterior. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A embarcação vem do Porto de Caucedo, na República Dominicana, e do Pecém irá para o Porto de Suape, em Pernambuco.

A operação é uma escala teste extra da Ásia. Segundo o diretor comercial do Complexo do Pecém, André Magalhães, navios desse porte significam menos emissão de CO2 por tonelada transportada. Para Hugo Figueirêdo, presidente do Complexo, “esse gigante da MSC consegue maximizar toda a sua capacidade com o calado de 15,3 metros" do terminal portuário. “Além de avançarmos com os nossos projetos no campo de hidrogênio verde, o Porto do Pecém segue crescendo em sua movimentação. Isso é reflexo do empenho das nossas equipes. E essa atracação, em especial, foi um trabalho conjunto entre as autoridades portuária e marítima e a praticagem”, complementa André.